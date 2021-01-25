Пушков считает, что России необходим свой телевизор в интернете
25 января 2021, 15:46[ «Аргументы Недели» ]Источник: Интерфакс
Россия пока не может отказаться от услуг глобальных интернет-платформ, к примеру, от YouTube. Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
По его словам, Россия сейчас еще пока с точки зрения социальной востребованности этих сетей не готова к отказу от них. Тем не менее, сенатор подчеркнул, что в стране нужно активно развивать собственные аналогичные ресурсы, в частности, Rutube.
«В принципе, мы можем обойтись без Google как поисковика, нарастив возможности наших платформ. А вот чего у нас нет - это телевизора в интернете, у нас нет видеоплатформы, которая могла бы конкурировать с Youtube, и это действительно серьезная проблема», - сказал сенатор.
Ранее сообщалось, что Пушков считает работу американских сетевых гигантов угрозой российскому суверенитету.
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