Эксперт Бобков рассказал, почему средние зарплаты на бумаге выше, чем в реальности

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3 марта 2021, 07:25 Источник: Свободная пресса

Фото: pixabay.com

Нынешняя система подсчета средней заработной платы выгодна с точки зрения отчетности. Так считает директор научного центра экономики труда РЭУ им. Плеханова Вячеслав Бобков.

По его словам, с политической точки зрения выгоднее при отчетах перед вышестоящим руководством, включая министров и самого президента, показывать более высокую цифру. Такое положение дел экономист связывает с существующей в России системой «выламывания рук».

«Например, у директоров НИИ в трудовых контрактах есть пункт, по которому они обязуются обеспечить зарплату выше, чем в среднем по региону, иначе на следующий год договор с ними не будет продлен. То же самое и с главами регионов, у которых тоже есть свои обязательные показатели эффективности», - пояснил Бобков.

Именно поэтому, как считает эксперт, начинаются «всякие перестановки и мухлежи со среднестатистическими показателями».

«Это очень спорный момент, который в итоге приводит к очковтирательству – любой ценой изыскиваются возможности отрапортовать так, как нужно. И это идет по цепочке – директора рапортуют чиновникам, чиновники – губернаторам, те – президенту», - сказал экономист.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили принять новую схему расчета зарплат.