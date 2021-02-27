В Госдуме предложили принять новую схему расчета зарплат
27 февраля 2021, 16:46Источник:
URA.RU
Статистика учитывает средние выплаты, а не медианные, поэтому есть неточные сведения о зарплатах россиян. Андрей Ветлужских, депутат Госдумы, председатель Федерации профсоюзов Свердловской области, рассказал, как правильнее считать зарплату.
По словам парламентария, правильнее считать медианную зарплату, которая на треть меньше, чем средняя арифметическая. Андрей Ветлужских объяснил, что "нужно провести мониторинг, который покажет несколько базовых моментов: переработки не учитываются, дифференциация по среднестатистическим зарплатам большая и есть методические недостатки, касающиеся видов и учетов дохода", - сообщает URA.RU.
Медианная зарплата делит работников на две равные части: у половины доход выше определённой суммы, у другой половины — ниже.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.