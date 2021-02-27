В Госдуме предложили принять новую схему расчета зарплат

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27 февраля 2021, 16:46 Источник: URA.RU

Andrey Arkusha, www.globallookpress.com

Статистика учитывает средние выплаты, а не медианные, поэтому есть неточные сведения о зарплатах россиян.

Андрей Ветлужских, депутат Госдумы, председатель Федерации профсоюзов Свердловской области, рассказал, как правильнее считать зарплату.

По словам парламентария, правильнее считать медианную зарплату, которая на треть меньше, чем средняя арифметическая. Андрей Ветлужских объяснил, что "нужно провести мониторинг, который покажет несколько базовых моментов: переработки не учитываются, дифференциация по среднестатистическим зарплатам большая и есть методические недостатки, касающиеся видов и учетов дохода", - сообщает URA.RU.

Медианная зарплата делит работников на две равные части: у половины доход выше определённой суммы, у другой половины — ниже.