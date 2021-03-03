В Общественной палате предлагают сократить летний рабочий день для сотрудников старше 60 лет
3 марта 2021, 07:01
Сократить продолжительность рабочего дня для лиц старше 60 лет на летний период предлагает член Общественной палаты Султан Хамзаев.
Соответствующее письмо он направил на имя главы Минтруда Антона Котякова, сообщает RT.
Хамзаев считает, что трудовая деятельность в жаркие летние месяцы является более энергозатратной как с физической, так и с психологической точки зрения. Это, по его мнению, может стать причиной повышенной усталости, стресса, теплового удара и более серьёзных проблем со здоровьем.
Ранее сообщалось, что общественники предложили ввести в России новый праздничный день.
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