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Общественники предложили ввести в России новый праздничный день

, 07:28

Общественники предложили ввести в России новый праздничный день
фото: pixabay.com

Член Общественной палаты, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил учредить 7 апреля День здорового образа жизни. В своём обращении в Минздрав Хамзаев отметил, что президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил о задаче формирования здорового образа жизни (ЗОЖ) у российских граждан.

По его мнению, сейчас ЗОЖ стал одним из основных составных элементов национальной идеи в современной России. Он предложил для популяризации ЗОЖ рассмотреть вопрос о возможности учреждения 7 апреля (во Всемирный день здоровья) выходного праздничного Дня ЗОЖ в России, чтобы россияне со своими детьми могли посвятить занятиям физической культурой и спортом, - передает RT.

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