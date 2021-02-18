Общественники предложили ввести в России новый праздничный день
18 февраля 2021, 07:28
Член Общественной палаты, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил учредить 7 апреля День здорового образа жизни. В своём обращении в Минздрав Хамзаев отметил, что президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил о задаче формирования здорового образа жизни (ЗОЖ) у российских граждан.
По его мнению, сейчас ЗОЖ стал одним из основных составных элементов национальной идеи в современной России. Он предложил для популяризации ЗОЖ рассмотреть вопрос о возможности учреждения 7 апреля (во Всемирный день здоровья) выходного праздничного Дня ЗОЖ в России, чтобы россияне со своими детьми могли посвятить занятиям физической культурой и спортом, - передает RT.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.