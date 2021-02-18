Общественники предложили ввести в России новый праздничный день

Аргументы Недели → Общество 13+

18 февраля 2021, 07:28

фото: pixabay.com

Член Общественной палаты, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил учредить 7 апреля День здорового образа жизни. В своём обращении в Минздрав Хамзаев отметил, что президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил о задаче формирования здорового образа жизни (ЗОЖ) у российских граждан.

По его мнению, сейчас ЗОЖ стал одним из основных составных элементов национальной идеи в современной России. Он предложил для популяризации ЗОЖ рассмотреть вопрос о возможности учреждения 7 апреля (во Всемирный день здоровья) выходного праздничного Дня ЗОЖ в России, чтобы россияне со своими детьми могли посвятить занятиям физической культурой и спортом, - передает RT.