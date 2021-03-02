ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели Общество 13+

Бальбек назвал введение санкций против России желанием Запада «поднять градус истерии»

, 22:41 Источник: РИА Новости

Бальбек назвал введение санкций против России желанием Запада «поднять градус истерии»
Руслан Бальбек. Фото: сайт ГД

Депутат Госдумы Руслан Бальбек связал введение Евросоюзом и США санкций против России с желанием «поднять градус политической истерии».

Введенные США и ЕС санкции были просчитаны и ожидаемы, поэтому никакого шока Россия не испытывает, заявил парламентарий.

«Им нужно поднять градус политической истерии, нам же нужно торжество правосудия», - сказал Бальбек.

Парламентарий считает, что Запад «пытается нас запугать», чтобы «показать всему миру, как они могут влиять на позицию российского государственного строя».

Ранее депутат ГД Василий Пискарев заявил, что санкции ЕС бьют не по конкретным людям, а по стране.

ДВа

Общество

Песков пообещал проверить сообщения жителей Крыма о вырубках в парке Форос

Песков пообещал проверить сообщения жителей Крыма о вырубках в парке Форос

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пообещал узнать у руководства Крыма о ситуации с вырубкой деревьев в парке Форос, на которую президенту РФ Владимиру Путину пожаловались местные жители в видеообращении.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью