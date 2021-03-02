Бальбек назвал введение санкций против России желанием Запада «поднять градус истерии»

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2 марта 2021, 22:41 Источник: РИА Новости

Руслан Бальбек. Фото: сайт ГД

Депутат Госдумы Руслан Бальбек связал введение Евросоюзом и США санкций против России с желанием «поднять градус политической истерии».

Введенные США и ЕС санкции были просчитаны и ожидаемы, поэтому никакого шока Россия не испытывает, заявил парламентарий.

«Им нужно поднять градус политической истерии, нам же нужно торжество правосудия», - сказал Бальбек.

Парламентарий считает, что Запад «пытается нас запугать», чтобы «показать всему миру, как они могут влиять на позицию российского государственного строя».

Ранее депутат ГД Василий Пискарев заявил, что санкции ЕС бьют не по конкретным людям, а по стране.