Пискарев считает, что санкции ЕС бьют не по конкретным людям, а по стране

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2 марта 2021, 21:13 Источник: Парламентская газета

Василий Пискарев. Фото: сайт ГД

Глава думской комиссии по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев Пискарев заявил, что новые санкции - это удар не по конкретным людям, а в целом по стране.

«Введение ЕС и США персональных санкций в отношении группы граждан Российской Федерации, среди которых главы Генпрокуратуры, Следственного комитета, ФСИН России и Росгвардии, - это очередная попытка Запада вмешаться в наши внутренние дела, повлиять теперь уже и на правоохранительную, судебную системы», ­– заявил парламентарий.

Он Евросоюз неоднократно игнорировал запросы российских правоохранителей, взамен чего «они, в унисон с США, голословно определяют виновных и выносят приговор в виде санкций».

Пискарев отметил, что такие действия выходят за рамки международного права и создают дополнительные препятствия для проведения честного расследования.

Ранее сенатор Константин Косачев назвал недопустимым приемом введение санкций ЕС.