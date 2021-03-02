Косачев считает недопустимым приемом введение санкций ЕС

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2 марта 2021, 20:37 Источник: ТАСС

Константин Косачев. Фото: сайт СФ

Глава международного комитета Совета Константин Косачев назвал введение Евросоюзом санкций против генпрокурора РФ, глав СК, ФСИН и Росгвардии недопустимым приемом в международных отношениях.

«Решение ЕС - это классическая подтасовка, подбрасывание улик с целью подтвердить свою единственно верную версию происшедшего», - сказал сенатор.

По его словам, этот недопустимый прием «вне сомнения встретит ответ с российской стороны». Каким он будет – определит руководству страны, ‑ добавил законодатель.

Ранее Косачев заявил, что ПАСЕ уходит от своих базовых начал и принципов.