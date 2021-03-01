Косачев заявил, что ПАСЕ уходит от своих базовых начал и принципов

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1 марта 2021, 18:42

Константин Косачев. Фото: сайт Совета Федерации РФ

Председатель Комитета СФ по международным делам Константин Косачев заявил, что когда четверть века назад Россия вступала в Совет Европы, «мы не предполагали, что нам придется обсуждать вопросы конфронтации».

По словам сенатора, «мы были уверены, что эта организация соответствует целям нашего национального развития и будет им содействовать».

«Когда мы говорим о возможной конфронтации России и Совета Европы, дело не в нас, а в том, что, прежде всего, Парламентская Ассамблея Совета Европы уходит от своих базовых начал и принципов», - сказал законодатель.

Он отметил, что существует много вопросов, которые близки духу Совета Европы и которые должны занимать внимание организации, если СЕ проводит в жизнь принципы верховенства закона, демократии и прав человека.

Ранее Косачев заявил, что Киев и Брюссель пытаются разрушить отношения России и ЕС.