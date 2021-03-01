Косачев заявил, что ПАСЕ уходит от своих базовых начал и принципов
1 марта 2021, 18:42
Председатель Комитета СФ по международным делам Константин Косачев заявил, что когда четверть века назад Россия вступала в Совет Европы, «мы не предполагали, что нам придется обсуждать вопросы конфронтации».
По словам сенатора, «мы были уверены, что эта организация соответствует целям нашего национального развития и будет им содействовать».
«Когда мы говорим о возможной конфронтации России и Совета Европы, дело не в нас, а в том, что, прежде всего, Парламентская Ассамблея Совета Европы уходит от своих базовых начал и принципов», - сказал законодатель.
Он отметил, что существует много вопросов, которые близки духу Совета Европы и которые должны занимать внимание организации, если СЕ проводит в жизнь принципы верховенства закона, демократии и прав человека.
Ранее Косачев заявил, что Киев и Брюссель пытаются разрушить отношения России и ЕС.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.