Сенатор Косачев считает, что Киев и Брюссель пытаются разрушить отношения России и ЕС

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13 февраля 2021, 10:09 Источник: Facebook

сенатор Константин Косачев, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев утром в субботу, 13 февраля, выразил мнение, что Европейский Союз совместно с Украиной "обрушивают" отношения России и ЕС.

Косачев подчеркнул, что в рамках дискуссии в Совбезе ООН, которая состоялась в минувший четверг, страны НАТО обвинили Россию в невыполнении минских соглашений, а также блокировке решения конфликта на юго-востоке Украины.

Сенатор также уточнил, что Евросоюз и Украина совместными усилиями обрушивают отношения ЕС и Российской Федерации. "Американцы властвуют. А украинцы наивно полагают, что властвуют над русскими, а не над ними", – отметил Константин Косачев.