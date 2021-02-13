Сенатор Косачев считает, что Киев и Брюссель пытаются разрушить отношения России и ЕС

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев утром в субботу, 13 февраля, выразил мнение, что Европейский Союз совместно с Украиной "обрушивают" отношения России и ЕС.
Косачев подчеркнул, что в рамках дискуссии в Совбезе ООН, которая состоялась в минувший четверг, страны НАТО обвинили Россию в невыполнении минских соглашений, а также блокировке решения конфликта на юго-востоке Украины.
Сенатор также уточнил, что Евросоюз и Украина совместными усилиями обрушивают отношения ЕС и Российской Федерации. "Американцы властвуют. А украинцы наивно полагают, что властвуют над русскими, а не над ними", – отметил Константин Косачев.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.