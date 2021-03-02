Матвиенко заявила, что инициатива разорвать парламентское взаимодействие исходила от американской стороны

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2 марта 2021, 18:02 Источник: РИА Новости

Валентина Матвиенко. Фото: сайт СФ

Джо Байден – очень опытный политик, но не случайно есть такая поговорка, что короля играет свита. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

По ее словам, как раз свита Джо Байдена, его команда, в симпатии к России не замечена, и поэтому от нее исходят недружественные, антироссийские заявления.

Матвиенко также отметила, что в Совфеде предпринимали усилия для того, чтобы коллеги в США также поняли: межпарламентское взаимодействие – это серьезный кейс и механизм выстраивания и доверия, и диалога.

«Да, у нас по многим вопросам разногласия, но в рамках диалога можно слышать друг друга и делать какие‑то определенные выводы. Но стучаться постоянно в закрытую дверь мы не будем. Инициатива разорвать парламентское взаимодействие исходила не от нас, а от американской стороны. Мы подтверждаем свою готовность к сотрудничеству и будем ждать, когда наши коллеги для этого созреют», - заявила Матвиенко.

Ранее Матвиенко предложила активнее обсуждать тему пятидневки в школах.