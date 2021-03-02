Эксперт Салин объяснил, как работает российская политсистема на примере отставки и назначения Топилина

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2 марта 2021, 17:52 Источник: Свободная пресса

Максим Топилин, фото: Federation Council of Russia/Globallookpress.com

Хлебные политические должности являются одним из главных условий устойчивости нынешней политсистемы. Так директор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ Павел Салин прокомментировал назначение Максима Топилина главным советником гендиректора РЖД.

По словам эксперта, система шлет любому чиновнику сигнал, что он первичен, а все остальное, в том числе и потребитель его услуг вторичны.

«И бюрократию это, естественно, устраивает. Более того, именно в этом заключается одна из основных причин устойчивости современной российской политической системы. Она существует для удовлетворения интересов бюрократии, и бюрократия это понимает», - сказал Салин.

Он также отметил, что если кто-то тактически проигрывает схватку и его очки уменьшаются, он все равно остается в системе.

«Общее правило любого отставника вне зависимости от того, по каким причинам он уходит – позитивным или негативным – таково: изменение места в системе даже в худшую сторону не означает выбывания из этой системы. Это роднит нынешнюю систему с брежневскими временами», - считает эксперт.