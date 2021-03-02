Хинштейн заявил, что санкционные списки ЕС не имеют здравого смысла

Глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн считает, что санкционные списки ЕС «по делу Навального» не имеют под собой здравого смысла.
Парламентарий сравнил их с запретом марсиан в отношении российских глав силовых ведомств посещать красную планету.
Он назвал такое решение ЕС политически мотивированным, поскольку никто из лиц, попавших в санкционные списки, не имеет недвижимости, бизнеса или счетов в других государствах, а также не выезжает туда отдыхать.
Санкционный список ЕС по Навальному включает генпрокурора РФ Игоря Краснова, главу СК Александра Бастрыкина, главу ФСИН Александра Калашникова и главу Росгвардии Виктора Золотова.
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