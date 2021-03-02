Хинштейн заявил, что санкционные списки ЕС не имеют здравого смысла

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2 марта 2021, 17:25 Источник: РИА Новости

Александр Хинштейн. Фото: сайт ГД

Глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн считает, что санкционные списки ЕС «по делу Навального» не имеют под собой здравого смысла.

Парламентарий сравнил их с запретом марсиан в отношении российских глав силовых ведомств посещать красную планету.

Он назвал такое решение ЕС политически мотивированным, поскольку никто из лиц, попавших в санкционные списки, не имеет недвижимости, бизнеса или счетов в других государствах, а также не выезжает туда отдыхать.

Санкционный список ЕС по Навальному включает генпрокурора РФ Игоря Краснова, главу СК Александра Бастрыкина, главу ФСИН Александра Калашникова и главу Росгвардии Виктора Золотова.