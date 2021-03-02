Жириновский считает несправедливым винить в распаде СССР только Горбачёва

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2 марта 2021, 16:10 Источник: РИА Новости

Владимир Жириновский. Фото: сайт Госдумы РФ

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что главной причиной распада Советского Союза стал однопартийный режим.

По его словам, всю ответственность за случившуюся геополитическую катастрофу переложили на экс-президента СССР Михаила Горбачёва, «забыв о его окружении и других политиках».

Политик считает, что степень ответственности лежит и на тех, кто «поднимал Горбачёва наверх». Это, по словам Жириновского, Андропов, Громыко и остальные, кто за него голосовал.

«Почему их не вспоминаете? А остальные 18 миллионов коммунистов по всей стране?», - сказал парламентарий.

Ранее сообщалось, что россиян, негативно оценивающих деятельность Горбачёва, стало меньше.