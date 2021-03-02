Россиян, негативно оценивающих деятельность Горбачева, стало меньше

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2 марта 2021, 15:42 Источник: ТАСС

Михаил Горбачев. Фото: pixabay.com

Число граждан России, которые негативно оценивают деятельность Михаила Горбачева, стало меньше. К такому выводу пришли специалисты ВЦИОМ.

По данным проведенного опроса, чуть более половины опрошенных россиян (51%) назвали первого президента СССР человеком, который думал о благе страны, но при этом его деятельность принесла больше вреда, чем пользы.

Эксперты подсчитали, что за пять лет доля респондентов, негативно оценивающих деятельность экс-президента, снизилась на 10 процентных пунктов.

Из позитивных последствий, оставшихся после пребывания на посту президента Михаила Горбачева, россияне называют гласность и свободу слова, начало перестройки и развитие международных отношений (3%). Отрицательными действиями правления Горбачева россияне называют распад СССР – это самый распространенный ответ (36%), внешняя политика в угоду Западу и США, а также упадок экономики.

Ранее Горбачев призвал Путина и Байдена встречаться и договариваться.