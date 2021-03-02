Россиян, негативно оценивающих деятельность Горбачева, стало меньше

Число граждан России, которые негативно оценивают деятельность Михаила Горбачева, стало меньше. К такому выводу пришли специалисты ВЦИОМ.
По данным проведенного опроса, чуть более половины опрошенных россиян (51%) назвали первого президента СССР человеком, который думал о благе страны, но при этом его деятельность принесла больше вреда, чем пользы.
Эксперты подсчитали, что за пять лет доля респондентов, негативно оценивающих деятельность экс-президента, снизилась на 10 процентных пунктов.
Из позитивных последствий, оставшихся после пребывания на посту президента Михаила Горбачева, россияне называют гласность и свободу слова, начало перестройки и развитие международных отношений (3%). Отрицательными действиями правления Горбачева россияне называют распад СССР – это самый распространенный ответ (36%), внешняя политика в угоду Западу и США, а также упадок экономики.
Ранее Горбачев призвал Путина и Байдена встречаться и договариваться.