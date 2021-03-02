Суд запретил «скопинскому маньяку» после освобождения гулять по ночам и посещать массовые мероприятия

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2 марта 2021, 15:57 Источник: РИА Новости

тюрьма, фото: pixabay.com

«Скопинский манья», житель Рязанской области Виктор Мохов после семнадцати лет тюрьмы может выйти на свободу 3 марта. Однако Пугачевский районный суд принял решение запретить мужчине посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы Скопинского района.

«Установить в отношении Мохова В.В. административный надзор на срок 6 лет со следующими административными ограничениями: не посещать места проведения спортивных, физкультурно-оздоровительных, культурно-зрелищных и иных подобных массовых мероприятий на территории РФ и не участвовать в указанных мероприятиях; не пребывать вне жилого или иного помещения, являющегося местом жительства либо пребывания поднадзорного лица с 22 часов до 06 часов следующих суток, за исключением времени нахождения на работе и связанного с исполнением трудовых обязанностей; не выезжать за пределы территории Скопинского муниципального района Рязанской области без разрешения органа внутренних дел; являться 2 раза в месяц в орган внутренних дел… для регистрации», - сказано в документе.

Пугачевский районный суд Саратовской области 25 сентября 2020 года одобрил заявление ИК-4 УФСИН об установлении административного надзора в отношении Виктора Мохова. В решении говорится что срок заключения заканчивается 3 марта 2021 года, а после освобождения мужчина должен убыть по месту проживания в город Скопин Рязанской области. Документу вступил в силу 10 октября 2020 года.

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