Спикер Госдумы обсудит с председателем ПАСЕ политику санкций

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2 марта 2021, 15:03

Фото: сайт ГД

Встреча спикера Госдумы Вячеслава Володина с председателем ПАСЕ Хендриком Дамсом запланирована на 15 марта.

Встреча состоится в Москве, в здании ГД. По словам Володина, одной из тем разговора станет политика санкций.

«Санкции в отношении России принимаются необоснованно, без обсуждения. Вопрос – для чего тогда ПАСЕ? Это и многое другое мы обсудим», – отметил спикер ГД, добавив, что важно поддерживать диалог.

Володин также отметил, что многие в парламентских структурах «прекрасно понимают, что от санкций страдает не только российская экономика, но в первую очередь экономика европейских стран».

Ранее вице-спикер ГД Петр Толстой заявил о готовности России покинуть ПАСЕ.