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Толстой заявил о готовности России покинуть ПАСЕ

, 20:03 Источник: eadaily.com

Толстой заявил о готовности России покинуть ПАСЕ
Петр Толстой. Фото: сайт Госдума РФ

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что Россия должна быть готова покинуть Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).

Такое мнение парламентарий обосновал тем, что  России «нет там друзей, а сама ПАСЕ служит лишь инструментом для унижения России и запуска антироссийских кампаний».

Толстой также отметил, что выход из ПАСЕ повлечет за собой и выход из Совета Европы, так как членство во всех органах едино.

«Проблема в том, что именно Парламентская ассамблея выбирает судей ЕСПЧ, большинство из которых представляет НКО Сороса, именно эта ассамблея принимает решение о запуске трехсторонней процедуры – и не факт, что она не будет запущена в отношении нашей страны», - пояснил Толстой.

Ранее спикер ГД Вячеслав Володин заявил, что ЕСПЧ стал политическим инструментом.

ДВа

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