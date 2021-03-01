Толстой заявил о готовности России покинуть ПАСЕ

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что Россия должна быть готова покинуть Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).
Такое мнение парламентарий обосновал тем, что России «нет там друзей, а сама ПАСЕ служит лишь инструментом для унижения России и запуска антироссийских кампаний».
Толстой также отметил, что выход из ПАСЕ повлечет за собой и выход из Совета Европы, так как членство во всех органах едино.
«Проблема в том, что именно Парламентская ассамблея выбирает судей ЕСПЧ, большинство из которых представляет НКО Сороса, именно эта ассамблея принимает решение о запуске трехсторонней процедуры – и не факт, что она не будет запущена в отношении нашей страны», - пояснил Толстой.
Ранее спикер ГД Вячеслав Володин заявил, что ЕСПЧ стал политическим инструментом.
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