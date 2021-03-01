Володин считает, что ЕСПЧ стал политическим инструментом

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1 марта 2021, 19:29

Вячеслав Володин. Фото: сайт Госдума РФ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) превышает свои полномочия, требуя освобождения Навального.

По словам спикера ГД, подобное действие ЕСПЧ «политически ангажировано».

«Они своим регламентом пытаются подменить национальное правосудие. Это недопустимо», – отметил Володин.

По его мнению, «вся эта истерика показывают лишь одно – наша страна развивается и становится сильнее, иначе никто не стал бы вводить санкции».

Председатель ГД подчеркнул, что «если европейцы интересы американцев поставят выше интересов Европы – это будет их выбор».

Ранее Володин прокомментировал введение санкций в отношении Медведчука.