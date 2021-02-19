Володин прокомментировал введение санкций в отношении Медведчука

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19 февраля 2021, 22:24

Вячеслав Володин. Фото: сайт ГД

Западным странам необходимо принять меры, чтобы остановить этот беспредел. Так спикер ГД Вячеслав Володин прокомментировал введение Украиной санкций против лидера оппозиционной парламентской партии.

«Представить невозможно, чтобы это происходило в стране, которая претендует быть демократической и заявляет о желании вступить в Евросоюз», - сказал председатель Госдумы.

Володин отметил, что, начав с закрытия оппозиционных телеканалов, киевская власть дошла до введения санкций в отношении лидера оппозиционной парламентской партии.

«Но мы живем во время двойных стандартов. Поэтому нет заявлений ни Европарламента, ни глав государств, ни министров иностранных дел, ни Госдепартамента США, хотя они обычно выступают и по куда менее значимым темам», - сказал спикер ГД.

Он подчеркнул, что события, произошедшие на Украине в феврале, станут серьезным вызовом для демократии.