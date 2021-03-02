В России за сутки скончался 441 пациент с коронавирусом
2 марта 2021, 11:42
За прошедшие сутки в России скончался 441 пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Соответствующую информацию предоставили во вторник в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
Согласно последним данным, в частности, за минувшие 24 часа в Москве и Санкт-Петербурге скончались по 49 человек с коронавирусом нового типа, а в Московской области – 34. В общей сложности с начала пандемии в России жертвами заболевания стали 86 896 человек.
Ранее сегодня стало известно, что за сутки в РФ зарегистрировали наименьшее с 4 октября количество случаев заражения COVID-19 – 10 565.
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