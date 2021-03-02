Матвиенко высказалась об индексации пенсий работающим пенсионерам

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2 марта 2021, 10:16 Источник: РИА Новости

Валентина Матвиенко, фото: Federation Council of Russia, globallookpress.com

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что "ни в правительстве, ни в парламенте, ни среди здравых политиков никаких возражений" против ежегодной индексации пенсий работающим пенсионерам нет.

Спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко объяснила, что главная задача правительства - найти средства для бесперебойной ежегодной индексации. По словам политика, "это может произойти в новом бюджетном цикле".

Ранее 1 февраля правительство сообщало, что по поручению президента РФ Владимира Путина подготовило предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров. Документ передали в администрацию главы государства.

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