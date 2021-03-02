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2 марта 2021, 08:19 Источник: ТАСС

MOD Russia, globallookpress.com

Срочная служба в армии может войти в трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию. Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова сообщила, что в настоящее время сенаторы работают с министерством труда и соцзащиты на предмет включения в стаж для назначения пенсии на льготных условиях службы в вооруженных силах, которая не является страховым периодом.

По сведениям сенатора, на реализация данной инициативы потребует 2 млрд рублей ежегодно.

Бибикова отметила, что служба в армии является конституционной обязанностью гражданина РФ, у человека в отличие от других нестраховых периодов нет права выбора. Получается, тот человек, который не служил, оказывается в более выгодных условиях в пенсионном отношении, чем тот, который служил.

Сенатор рассказала, что сейчас период срочной службы включается в стаж для назначения пенсии на общих основаниях, при этом никакие нестраховые периоды в стаж работы для возможности досрочного выхода на пенсию не включаются. Она отметила, что "служба в армии вызывает много вопросов".

Закон, согласно которому в России началось увеличение пенсионного возраста, вступил в силу 1 января 2019 года.

Бибикова напомнила, что "по инициативе президента РФ была внесена поправка в действующее законодательство, которая предусматривает назначение пенсии на льготных условиях для лиц, которые имеют длительный стаж работы". Для мужчин это 42 года стажа, для женщин - 37 лет стажа.

Правительство реорганизует структуру и функции двух внебюджетных фондов — Пенсионного фонда России (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС).