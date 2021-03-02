Правительство реорганизует работу двух фондов - Пенсионного и соцстраха

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2 марта 2021, 07:13 Источник: Коммерсантъ

Михаил Мишустин, фото: Russian Government, globallookpress.com

Правительство реорганизует структуру и функции двух внебюджетных фондов — Пенсионного фонда России (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС).

Основой для реформы деятельности фондов станет создание единой цифровой платформы, которая позволит объединить все существующие в социальной сфере информационные системы, чтобы оказывать социальные услуги населению в проактивном режиме и в электронной форме.

По замыслу кабмина, население должно получать меры социальной поддержки автоматически.

Правительство разрабатывает концепцию цифровой трансформации социальной сферы до 2025 года.

Согласно этому документу, основой для реформирования процесса предоставления социальных услуг, станет создание единой централизованной цифровой платформы в социальной сфере.

Планируется, что эта платформа объединит все существующие сейчас профильные цифровые проекты: от электронного больничного листа ФСС до выдачи электронного сертификата на материнский капитал ПФР, информационные системы Минтруда, ПФР, ФСС, а также учреждений медико-социальной экспертизы.

В перспективе это позволит единой платформе сформировать реестр получателей социальных услуг, на основе которого станет возможным проактивное автоматическое предоставление мер поддержки.