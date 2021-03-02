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Матвиенко назвала неактуальной идею о четырехдневной рабочей неделе в России

, 08:34 Источник: РИА "Новости"

Матвиенко назвала неактуальной идею о четырехдневной рабочей неделе в России
спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во вторник, 2 марта, в рамках разговора с журналистами назвала введение четырехдневной рабочей недели в России в настоящее время неактуальным.

Валентина Матвиенко не исключила в ходе беседы с представителями СМИ, что со временем можно будет вернуться к обсуждению введения четырехдневной рабочей недели в стране, однако в настоящий момент данная тема не стоит в повестке дня.

По мнению спикера Совета Федерации, время для такого нововведения на территории России еще не пришло, поэтому сейчас нет причин вносить соответствующие изменения в Трудовой кодекс.

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