Голикова объяснила, почему правительство РФ не разрешило к праздникам рейсы в Европу

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2 марта 2021, 08:41 Источник: ТАСС

Татьяна Голикова, фото: Ministry of Culture Russia, globallookpress.com

Российское правительство перед длинными выходными в связи с праздниками 23 февраля и 8 марта в 2021 году не стало расширять список стран, с которыми возобновлено авиасообщение, учитывая опыт прошлого года.

Как объяснила вице-премьер РФ, руководитель оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции Татьяна Голикова, закрытие границ с Великобританией до 16 марта включительно - это "абсолютно осознанная позиция, связанная во многом с тем печальным опытом, который продемонстрировали наши граждане в прошлом году".

Она напомнила, что в 2020 году Европа "полыхала", россиян уговаривали не уезжать за границу на 23 февраля и 8 марта, но люди поехали даже в закрытые страны.

2 марта 2020 года в России, по словам Голиковой, официально появился первый пациент, привезший в конце февраля новый коронавирус из Милана. По ее данным, 16 марта 2020 года стала серьезно нарастать заболеваемость новой коронавирусной инфекцией.

Голикова отметила, что в Россия постепенно движется к открытию границ с другими странами, и как только появляется возможность открыть ту или иную страну, оперштаб аккуратно принимает решение.

Жители России рассказали, в какие города предпочли бы отправиться, чтобы отдохнуть весной текущего года.