Один человек, пострадавший при пожаре в психоневрологическом интернате в Тверской области, умер в больнице
2 марта 2021, 07:59Источник:
РИА Новости
Один человек, пострадавший при пожаре в психоневрологическом интернате в Тверской области, умер в больнице. По данным МЧС, пострадали в результате происшествия в специализированном учреждении, находящемся в деревне Дергино, три человека.
Один из пострадавших госпитализирован, находится в больнице. Двум медицинскую помощь оказали амбулаторно. Спасателей вызвали на пожар в 23:48 мск. Площадь возгорания составила 15 кв. метров. Спасатели эвакуировали из здания 54 человека.
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