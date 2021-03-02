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2 марта 2021, 07:59 Источник: РИА Новости

фото: vk.com/tvermchs

Один человек, пострадавший при пожаре в психоневрологическом интернате в Тверской области, умер в больнице. По данным МЧС, пострадали в результате происшествия в специализированном учреждении, находящемся в деревне Дергино, три человека.

Один из пострадавших госпитализирован, находится в больнице. Двум медицинскую помощь оказали амбулаторно.

Спасателей вызвали на пожар в 23:48 мск. Площадь возгорания составила 15 кв. метров. Спасатели эвакуировали из здания 54 человека.

На месте происшествия работали 37 человек и 12 единиц техники.

Причина возгорания в психоневрологическом интернате устанавливается.