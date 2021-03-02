Пожар произошел в психоневрологическом интернате под Тверью, есть пострадавшие

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2 марта 2021, 07:08 Источник: РИА "Новости"

сотрудник МЧС России, EMERCOM of Russia/via Globallookpress.com

В Тверской области произошел пожар в психоневрологическом интернате. Согласно последней информации, предоставленной пресс-службой МЧС России, в результате случившегося пострадали четыре человека.

Данные о возгорании поступили поздно вечером 1 марта. Было установлено, что пожар вспыхнул в комнате на площади 15 квадратных метров, расположенной на первом этаже двухэтажного здания психоневрологического интерната в деревне Дергино Торопецкого района.

Из помещений учреждения были эвакуированы 54 человека, пятерых спасли пожарные. Все пострадавшие были доставлены в Торопецкую ЦРБ. К 00.35 возгорание удалось ликвидировать. На месте работали 37 человек и 12 единиц техники.