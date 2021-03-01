Три человека погибли при пожаре в частном доме под Волгоградом

В селе Солонка Волгоградской области в понедельник случился пожар в частном доме. Согласно последней информации пресс-службы ГУМЧС по региону, в результате случившегося погибли три человека.
Уточняется, что сегодня утром в селе Солонка загорелся частный дом площадью 70 квадратных метров.
В процессе разбора завалов были обнаружены тела трех граждан. В региональном главке МЧС отметили, что все погибшие являются взрослыми людьми. На месте в настоящий момент работают специалисты, которые устанавливают точную причину пожара.
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