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В Петербурге женщина погибла при пожаре в квартире

, 11:19 Источник: ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

В Петербурге женщина погибла при пожаре в квартире
пожарные, EMERCOM of Russia/via Globallookpress.com

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга утром в субботу, 27 февраля, вспыхнул пожар. Согласно последней информации пресс-службы городского ГУ МЧС, в результате случившегося погибла женщина.

Возгорание произошло в комнате на площади 6 квадратных метров, расположенной в отдельной двухкомнатной квартире дома в Красногвардейском районе Петербурга. В 10.04 на месте случившегося пожарными было обнаружено тело погибшей в результате распространения пламени.

В настоящий момент специалисты устанавливают точные обстоятельства и причины возникновения пожара.

ЕТ

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