В Петербурге женщина погибла при пожаре в квартире

Аргументы Недели → Происшествия 13+

27 февраля 2021, 11:19 Источник: ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

пожарные, EMERCOM of Russia/via Globallookpress.com

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга утром в субботу, 27 февраля, вспыхнул пожар. Согласно последней информации пресс-службы городского ГУ МЧС, в результате случившегося погибла женщина.

Возгорание произошло в комнате на площади 6 квадратных метров, расположенной в отдельной двухкомнатной квартире дома в Красногвардейском районе Петербурга. В 10.04 на месте случившегося пожарными было обнаружено тело погибшей в результате распространения пламени.

В настоящий момент специалисты устанавливают точные обстоятельства и причины возникновения пожара.