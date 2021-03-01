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Климов назвал незаконными планируемые санкции Евросоюза против граждан РФ

, 22:47 Источник: РИА Новости

Климов назвал незаконными планируемые санкции Евросоюза против граждан РФ
Андрей Климов. Фото: сайт СФ

Член международного комитета Совфеда Андрей Климов заявил, что антироссийские санкции, которые Евросоюз планирует ввести против граждан РФ, изначально являются незаконными.

По его словам, эти ограничительные меры противоречат нормам международного права. Парламентарий обратил внимание, что если санкции будут введены, то будут приниматься закрытым образом, без прозрачности.

«Это к санкциям, строго говоря, не относится, это рестрикции. Это априори незаконные меры, которые не базируются ни на международном праве, ни на Уставе ООН», - сказал Климов.

Ранее Климов заявил, что против России ведется целенаправленная работа.

ДВа

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