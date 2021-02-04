Климов считает, что против России ведется целенаправленная работа

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4 февраля 2021, 11:37 [ «Аргументы Недели» ]

Андрей Климов. Фото: сайт СФ

С 1 февраля вступила в силу разработанная Временной комиссией СФ поправка к закону об информации и информационных технологиях.

По словам председателя комиссии Андрея Климова, поправка позволяет определять, что такое социальные сети, и должным образом регулировать их деятельность с тем, чтобы избегать возможности их антиобщественного использования.

Климов отметил, что россиянам пытаются навязать извне свою повестку, которая на самом деле не является актуальной.

«При этом наша повестка простая и конструктивная – обеспечение безопасности нашей Родины от внешних воздействий и создание условий для роста благосостояния каждого гражданина», - заявил Климов, добавив, что против России ведется целенаправленная работа.

Ранее Роскомнадзор рекомендовал иностранным интернет-площадкам брать пример с TikTok.