Климов считает, что против России ведется целенаправленная работа
4 февраля 2021, 11:37[ «Аргументы Недели» ]
С 1 февраля вступила в силу разработанная Временной комиссией СФ поправка к закону об информации и информационных технологиях.
По словам председателя комиссии Андрея Климова, поправка позволяет определять, что такое социальные сети, и должным образом регулировать их деятельность с тем, чтобы избегать возможности их антиобщественного использования.
Климов отметил, что россиянам пытаются навязать извне свою повестку, которая на самом деле не является актуальной.
«При этом наша повестка простая и конструктивная – обеспечение безопасности нашей Родины от внешних воздействий и создание условий для роста благосостояния каждого гражданина», - заявил Климов, добавив, что против России ведется целенаправленная работа.
Ранее Роскомнадзор рекомендовал иностранным интернет-площадкам брать пример с TikTok.
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