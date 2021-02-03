Роскомнадзор рекомендовал иностранным интернет-площадкам брать пример с TikTok
3 февраля 2021, 18:03[ «Аргументы Недели» ]Источник: Интерфакс
Роскомнадзор поставил социальную сеть TikTok в пример другим иностранным интернет-площадкам.
В ведомстве считают, что она оперативно удаляет призывы к подросткам приходить на несогласованные акции и другой запрещенный в России контент. Об этом сообщил начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев.
«После наших уведомлений и начала плотного взаимодействия с представительством ситуация с призывами несовершеннолетних к массовым протестам в TikTok начала нормализоваться, запрещенный контент стал удаляться. В отношении остальных иностранных соцсетей я такого, конечно, сказать не могу», - заявил Зайцев.
Ранее руководство TikTok в РФ сообщило о готовности сотрудничать с Госдумой.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.