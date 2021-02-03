Роскомнадзор рекомендовал иностранным интернет-площадкам брать пример с TikTok

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3 февраля 2021, 18:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Фото: pixabay.com

Роскомнадзор поставил социальную сеть TikTok в пример другим иностранным интернет-площадкам.

В ведомстве считают, что она оперативно удаляет призывы к подросткам приходить на несогласованные акции и другой запрещенный в России контент. Об этом сообщил начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев.

«После наших уведомлений и начала плотного взаимодействия с представительством ситуация с призывами несовершеннолетних к массовым протестам в TikTok начала нормализоваться, запрещенный контент стал удаляться. В отношении остальных иностранных соцсетей я такого, конечно, сказать не могу», - заявил Зайцев.

Ранее руководство TikTok в РФ сообщило о готовности сотрудничать с Госдумой.