Руководство TikTok в РФ сообщило о готовности сотрудничать с Госдумой

Аргументы Недели → Политика 13+

28 января 2021, 18:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

TikTok, фото: pixabay.com

Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев сообщил, что представительство социальной сети TikTok в РФ готово к взаимодействию. По его словам, формат будет согласован в ближайшее время.

«C руководством интернет-платформы установлен контакт. С их стороны заявлена готовность оперативно ответить на возникшие у нас вопросы, и мы намерены в ближайшее время согласовать формат дальнейшего взаимодействия», - пояснил он.

Пискарев отметил, что все стороны заинтересованы в соблюдении российского законодательства медиаресурсами, работающими на аудиторию страны. Он добавил, что соцсети и видеохостинги все активнее входят в повседневную жизнь, влияние их велико, поэтому недопустимо распространение контента, «который пропагандирует насилие, содержит призывы к участию в незаконных акциях и представляет реальную угрозу для жизни и здоровья людей».