Володин заявил, что приветствует объединение эсеров с двумя партиями

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1 марта 2021, 22:19 Источник: РИА Новости

Вячеслав Володин. Фото: сайт ГД

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что объединение «Справедливой России» с партиями «За правду» и «Патриоты России» можно только приветствовать.

По словам спикера ГД, это говорит об усилении позиций парламентских партий.

«Можно только приветствовать, когда парламентские партии могут привлекать в свои ряды сторонников на основе консенсуса», - сказал Володин.

Ранее сообщалось, что Сергей Миронов возглавит объединенную партию левых патриотов.