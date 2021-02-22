Миронов возглавит объединенную партию левых патриотов

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22 февраля 2021, 16:02 Источник: ТАСС

Сергей Миронов. Фото: сайт ГД.

22 февраля проходят съезды партий «Справедливая Россия» («СР»), «За правду» и «Патриоты России», на которых обсуждается объединение трех политических сил.

Как заявил лидер СР Сергей Миронов, руководство объединенной партией останется за ним. У него появятся два сопредседателя – это лидер партии «За правду» Евгений Прилепин и лидер «Патриотов России» Геннадий Семигин. Все трое войдут в федеральную часть списка на предстоящих в сентябре этого года выборах в Госдуму.

«Я не сомневаюсь, что этот день останется знаменательным не только в истории парламентаризма, но и в нашей совместной истории, потому что сегодня мы положим начало объединению всех левопатриотических сил РФ», - отметил Миронов.

Ранее Миронов заявлял, что государство должно взять под контроль деятельность сотовых операторов.