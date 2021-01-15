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Миронов считает, что государство должно взять под контроль деятельность сотовых операторов

, 18:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Миронов считает, что государство должно взять под контроль деятельность сотовых операторов
Сергей Миронов. Фото: сайт ГД.

Государство должно взять под контроль сферу сотовой связи, чтобы не допускать роста тарифов. Об этом заявил лидер фракции «Справедливая Россия» в ГД Сергей Миронов.

По его словам, надеяться на социальную ответственность сотовых операторов, которые давно уже стали гигантами-монополистами, вряд ли приходится – нужно менять законы.

«Государство должно взять под контроль эту сферу и регулировать ее так же, как это делает с тарифами естественных монополий», - считает Миронов.

Он также добавил, что тарифы сотовой связи должны быть справедливыми и обоснованными.

Ранее эксперт объяснил, зачем операторы связи повышают стоимость тарифов.

ДВа

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