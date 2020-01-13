Эксперт объяснил, зачем операторы связи повышают стоимость тарифов

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13 января 2020, 12:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Фото: pixabay.com

Гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин отреагировал на сообщение о повышении стоимости тарифов некоторых операторов. Известно, что Мегафон и «Вымпелком» («Билайн») планируют повысить цены на архивные тарифы в ближайшее время.

Сотовые операторы рассказали, кому повысят стоимость связи

«Дело в том, что сейчас операторы связи - это тот бизнес, который требует большей регуляции со стороны государства. Потому что тема информационной безопасности сейчас во главе любого нового процесса, проекта. Но при этом у операторов связи мало новых форм для заработка …», - отметил эксперт.

По его словам, именно поэтому операторы связи диверсифицируются, идут в сторону интернета вещей, заключают промышленные контракты с производителями «железа» для бизнес-сектора, государственного потребления или большого пользовательского. Однако это не до конца помогает покрыть затраты, которые постоянно увеличиваются в связи с выполнением всех регулятивных норм, уточнил Щельцин.

Эксперт добавил, что они вынуждены решать вопрос посредством увеличения стоимости архивных тарифов, когда могут предложить «новые конфигурации».