Все новости >>

Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

Эксперт объяснил, зачем операторы связи повышают стоимость тарифов

, 12:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Эксперт объяснил, зачем операторы связи повышают стоимость тарифов
Фото: pixabay.com

Гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин отреагировал на сообщение о повышении стоимости тарифов некоторых операторов. Известно, что Мегафон и «Вымпелком» («Билайн») планируют повысить цены на архивные тарифы в ближайшее время.

Сотовые операторы рассказали, кому повысят стоимость связи

Сотовые операторы рассказали, кому повысят стоимость связи

«Дело в том, что сейчас операторы связи - это тот бизнес, который требует большей регуляции со стороны государства. Потому что тема информационной безопасности сейчас во главе любого нового процесса, проекта. Но при этом у операторов связи мало новых форм для заработка …», - отметил эксперт.

По его словам, именно поэтому операторы связи диверсифицируются, идут в сторону интернета вещей, заключают промышленные контракты с производителями «железа» для бизнес-сектора, государственного потребления или большого пользовательского. Однако это не до конца помогает покрыть затраты, которые постоянно увеличиваются в связи с выполнением всех регулятивных норм, уточнил Щельцин.

Эксперт добавил, что они вынуждены решать вопрос посредством увеличения стоимости архивных тарифов, когда могут предложить «новые конфигурации».

БА

//картина дня

ЦИК определился с датой повторных выборов президента Абхазии. Рауль Хаджимба сегодня подписал документ о сложении полномочий с формулировкой «ради сохранения стабильности в республике»

ЦИК определился с датой повторных выборов президента Абхазии. Рауль Хаджимба сегодня подписал документ о сложении…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

Неожиданный поворот в расследовании дела об избиении жены муниципального депутата Хананашвили. На Светлану напали действительно по вине народного избранника, вот только…

//новости ан

Известный российский режиссер Борис Грачевский и гендиректор «Ералаша» рассказал, что ушедший из жизни два дня назад Константин Бромберг был «неординарным человеком»…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

СМИ сообщают, что новым уполномоченным по правам ребёнка в Москве станет специалист по патриотическому воспитанию Ольга Ярославская. Она вступит в должность на этой…

Бывший участник «Дома-2» и шоумен Рустам Солнцев поделился информацией о драке между известными эстрадными исполнительницами Надеждой Кадышевой и Надеждой Бабкиной…

//новости ан

В Белгороде автор одного из telegram-каналов получил на почту письмо, в котором ему рассказали о скандале на съезде духовенства. Он захотел узнать подробности, но ему…

//новости ан

Начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин сообщил, что в московском такси пассажира заставили перевести деньги на банковскую карту грабителя, угрожая…

Стало известно о слушании в суде по делу жительницы Воронежской области, которая на протяжении двух лет издевалась над старшим приемным сыном. Отмечается, что женщина…

//новости ан