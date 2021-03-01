Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков не смог записаться к себе на прием

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1 марта 2021, 21:53

Вячеслав Гладков, фото: stavregion.ru/via Globallookpress.com

Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков на оперативном совещании облправительства поручил до 15 марта наладить работу по организации записи на личный прием к чиновникам.

Глава области провел эксперимент и попытался записаться к себе на прием сам. Однако этого у него так и не получилось. Гладков уже три месяца не может добиться того, чтобы в правительстве была организована качественная запись на прием к нему по личным вопросам. "Мы платим государственные деньги, мы платим деньги налогоплательщиков. Люди получают зарплату ежемесячно. Не хотят работать - давайте наберем других. Не понимаю. Или саботаж, или некомпетентность? И то и другое нам не нужно", - отметил чиновник.

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