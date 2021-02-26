Стодневка Вячеслава Гладкова: первые итоги работы и мнение белгородцев о реформах

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26 февраля 2021, 12:54 Егор Кагарлинский

Фото: Global Look Press

26 февраля прошло ровно 100 дней, как Вячеслав Гладков назначен врио губернатора Белгородской области. Должность главы региона утвердил Владимир Путин 18 ноября 2020 года. Что изменилось за это время в области? На что ориентируется Гладков? Какие отношения у него складываются с федеральными властями?

Новый врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков в регионе человек новый, поэтому с первых дней на посту начал знакомство с местными жителями. Для этого он активно использует соцсети. Каждое утро записывает в инстаграме приветствие, а вечером подводит итоги. Делится рабочими планами, впечатлениями, личными эмоциями. Также ведёт диалог с подписчиками, отвечает на самые разные вопросы, которые касаются не только профессиональной, но и личной информации.

Гладков также зарегистрировал профиль в «Одноклассниках» и «ВКонтакте». Это даёт возможность еще большему количеству жителей региона лично обратиться с просьбой или вопросом к главе области. Всего во все соцсети пришло уже более 2600 сообщений. Чаще всего они касаются здравоохранения, что вызвано эпидемиологической обстановкой в стране. Но это не единственная проблема, которая волнует людей. Немало обращений поступает в сфере ЖКХ, дорог, образования, благоустройства.

С приходом Вячеслава Гладкова появились и некоторые новшества. Теперь с главой региона можно встретиться и задать вопрос лично. Такой формат общения проводится дважды в месяц. За всё время работы глава региона провёл семь приёмов — пять в Белгороде и два на выезде. От жителей поступило 291 обращение на темы инфраструктуры микрорайонов ИЖС, качества воды, жилищных вопросов, доступности медицинской помощи и т.д. Одна из встреч длилась 14 часов, за это время Гладков лично принял 80 человек. А те, кто не успел обсудить вопрос лично с губернатором, были перезаписаны на следующий приём, который состоится в марте.

В последние месяцы активизировалась его информационная работа на различных площадках. Он проводил приём населения, который проходил 14 часов. Если ты внутренне не понимаешь ценности этого общения, то ты и трёх часов не сможешь с людьми провстречаться. То есть здесь нет какой-то напускной игры, это его понимание эффективного инструментария – уникальная история многовекторного освоения информационных площадок для обратной связи с жителями региона.

Константин Труфанов, политтехнолог



Ещё одна платформа для взаимосвязи — прямые линии. Любой желающий может позвонить на прямой эфир и задать свой вопрос. Всего с ноября было проведено три прямых эфира, на них поступило 3888 звонков.

Нередко приходится лично проверять, выполнили ли подчиненные свои обязанности. Вячеслав Гладков сам обзванивает тех, от кого поступали просьбы или жалобы. Так, от жительницы Ракитянского района он узнал, что глава района проигнорировал его поручение и не решил проблему с расписанием дополнительных автобусных рейсов. Хотя главе регионе отчитались, что проблема решена.

Работа на местах постепенно выходит на новый уровень. Главы районов и департаментов, наблюдая за Гладковым, теперь тоже стараются вести активный диалог с жителями области: докладывают о проделанной работе в соцсетях, проводят личные встречи. За это время главы администраций провели 189 встреч, на которые пришли 906 человек. Мэр Белгорода Юрий Галдун не отстаёт от своих коллег и также проводит прямые линии с белгородцами, к нему поступило 156 обращений.

Вячеслав Владимирович очень активно работает с федеральными структурами, защищает и отстаивает интересы Белгородской области, особенно её финансовые интересы. Этим мы всегда занимались и он, на мой взгляд, занимается этим очень активно и эффективно. Поэтому в будущее я смотрю с оптимизмом. Думаю, если такой тренд сохранится, то все будет успешно.

Евгений Савченко, Сенатор Российской Федерации – представитель от законодательной власти Белгородской области

Для руководителей департаментов тоже появились новые обязанности: теперь они обязаны в течение суток ответить на вопросы граждан в социальных сетях, которые поступили не только к ним в профиль, но и в аккаунт главы региона.

Конечно, с приходом нового руководителя возникло много опасений в сфере кадровых изменений в областном правительстве. Изменения произошли, но произошли профессионально, новые назначенцы гармонично вписались в обновлённую структуру власти. К примеру, Алексей Папченя – профессиональный медиаменеджер, который ранее работал исполняющим обязанности директора «Ставропольского телевидения», а также был советником врио губернатора, занял должность руководителя департамента внутренней и кадровой политики. Новым начальником департамента здравоохранения стал Андрей Иконников. И это назначение вполне логично – ранее он занимал пост главного врача детской областной больницы и сможет компетентно управлять сферой здравоохранения. А департамент социальной защиты населения и труда возглавила Елена Батанова. Она руководила социальным блоком и в должности заместителя губернатора с 2015 года: курировала управление соцзащиты, ЗАГС и дела архивов. Администрацию губернатора возглавил Алексей Семенихин – опытный профессионал, который 13 лет проработал в федеральных органах исполнительной власти. Первым заместителем губернатора Белгородской области стал начальник департамента цифрового развития Евгений Мирошников.

Гладков по части баланса все делает правильно. Он сохраняет местных специалистов и приглашает профессионалов из других регионов. То есть не ломает механизм, который был до него. Он точечно подходит к назначению и приглашению специалистов. Константин Труфанов, политтехнолог

Гладков сумел довольно грамотно выстроить взаимодействие и с федеральным центром, в результате чего удаётся продуктивно решать проблемы региона, привлекая федеральные средства. За период его руководства областной бюджет пополнился на 1 536 621,9 тыс. рублей, а в 2021 году в виде целевых трансфертов поступит ещё 428 276,0 тыс. рублей.

Гладков в качестве главы региона уже несколько раз ездил в командировку в Москву. Успел встретиться с министром культуры РФ Ольгой Любимовой, замминистра просвещения РФ Татьяной Васильевой и первым заместителем министра транспорта РФ Андреем Костюком. В результате удалось добиться реновации Белгородского государственного центра народного творчества, капремонта здания Белгородского государственного академического драматического театра имени М.С. Щепкина, строительства ЦКР в Короче.

Не менее 10 школ на территории Белгородской области станут пилотной площадкой для реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда». Дополнительную финансовую поддержку Белгородская область получит от Фонда содействия реформированию ЖКХ на расселение 300 человек из аварийного жилья (273,77 млн рублей). Дополнительно выделят ещё 700 млн рублей на переселение 600 человек (10,82 тыс. кв. метров).

За счёт федеральных средств отремонтируют автодорогу М-2 «Крым» на участке от Яковлево до объездной Белгорода. Предприниматели региона в 2021 году получат поддержку в размере 118, 6 млн рублей (в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»). Ещё 127 млн рублей субсидий направят на реализацию пилотного проекта «Развитие рынка газомоторного топлива в Белгородской области».

Один из курсов политики Гладкова — укрепить лидерство Белгородской области в различных областях и зафиксировать ведущие позиции. Поэтому глава региона уделяет повышенное внимание успешным практикам и кейсам.

В основном данный вектор касается цифровизации. С 1 января все районы и городские округа области перешли на электронный льготный проездной билет, а год назад это работало только в областном центре и Белгородской агломерации.

Также в Белгородской области с конца декабря заработал новый проект платформы обратной связи на портале госуслуг – теперь обращения граждан автоматически попадают в определённое ведомство, на решение проблемы отводится от 10 до 30 дней.

С начала 2021 года для белгородцев доступно индивидуально оформление загранпаспорта нового образца – месяц назад в области заработала первая криптокабина.

Для самых юных белгородцев реализована возможность приобретения IT-навыков уже в детском саду. По поручению главы области специалисты разрабатывают программу цифровизации региона, благодаря которой обучение цифровой грамотности детей будет начинаться с 1 класса.

Новшеством для области стал сервис видеоконсультаций с представителями ведомств «Правовая помощь онлайн», который запустили 5 февраля. Благодаря платформе можно записаться на онлайн-приём к специалистам разных ведомств. В ближайшее время белгородцем не придётся посещать поликлинику для продления рецепта, теперь они смогут это сделать онлайн. Для этого усовершенствовалось приложение «Электронный рецепт». Пока такая программа запущена в тестовом режиме на базе нескольких медучреждений, а в течение месяца распространится во всей области.

В конце 2020 года регион полностью перешёл на электронный документооборот, а в декабре ушедшего года компания «Металлоинвест» передала медицинские томографы для горбольницы №2, Губкинской ЦРБ и Старооскольской окружной больницы Святителя Луки Крымского на сумму более 150 млн рублей.

В этом году в результате реализации программы «Содействие» более 2200 человек получат государственную социальную помощь, в размере 227 млн рублей. Программу запустили по поручению главы региона. Если к 1 июля программа будет успешно реализована, будут дополнительно выделены средства на второе полугодие.

Без цифровизации мы не сможем никуда двигаться. И решение Гладкова со ставкой на IT-блок, цифровое развитие можно только приветствовать. Это должно дать толчок, стать новым поворотом в развитии Белгородской области, которая была одним из лидеров в аграрной сфере. И сейчас мы посмотрим, как можно будет интегрировать прорывные IT-технологии в жизнь, в уклад региона.

Александр Малькевич, зампред комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций

Помимо вышеперечисленного, по итогам стодневки можно отметить:

1. модернизацию объекта размещения твёрдых коммунальных отходов на территории Волоконовского района (ресурс полигона продлили на два года);

2. дополнительные 548,5 млн рублей на модернизацию госсобственности (социальное жильё);

3. увеличение суммы на поставку станций водоподготовки в 16 районах области (550 млн рублей);

4. 252 млн рублей на инфраструктуру микрорайонов ИЖС;

5. заявка в Минстрой РФ на дополнительное финансирование федерального проекта «Чистая вода».

6. субсидии из федерального бюджета (401 млн рублей) на реализацию региональной программы по повышению качества питьевой воды.

Модернизация коснётся и здравоохранения. В 2021 году в Белгородской области планируют строительство 14 фельдшерско-акушерских пунктов и одного офиса семейного врача.

Что касается сферы культуры, в 2021 году из областного бюджета дополнительно выделят 2 млн рублей на софинансирование гранта Министерства культуры Российской Федерации для реализации творческого проекта в Белгородской филармонии. Благодаря этому широкий круг слушателей из 10 городов Белгородской области и 12 городов центральной России, в том числе люди с ограниченными возможностями, услышат музыку знаменитого белгородца Гавриила Ломакина и его великих современников, учеников Чайковского и Глинки. Затем новый концерт запишут на диски и передадут в образовательные организации.

Появились и новые структуры. По поручению главы региона, в области был создан Совет общественности для обсуждения этапов реализации транспортной стратегии Белгородской агломерации и различных проектов в сфере дорожного строительства и транспорта.

Сделав анализ и сопоставив полученные данные, Гладков поручил региональному департаменту ЖКХ разработать модель капитального ремонта общежитий и его софинансирования. Ведомство уже составляет списки домов.

В администрацию Губкинского горокруга Вячеслав Гладков направил поручение включить в план строительство магистральных сетей теплоснабжения в микрорайоне Южный. Уже подготовлено три варианта, самый оптимальный из которых – поквартирное теплоснабжение.

В соответствии с госпрограммой «Доступная среда» в Валуйском горокруге поручено подготовить документацию по благоустройству пешеходного бульвара, привести в соответствие социально важные объекты, организовать встречу с молодёжью по вопросу использования помещений Дворца культуры и спорта и включить в программу строительство нового моста через реку Оскол.

Вячеслав Гладков поручил департаменту строительства и транспорта рассмотреть возможные варианты финансирования ремонта асфальтового покрытия трассы «Олимпия», департаменту физической культуры – найти источник финансирования для закупки оборудования, а администрация Белгорода — усовершенствовать проект реконструкции трассы. Также по поручению врио губернатора области осуществляется разработка «дорожной карты» по вакцинации населения от коронавируса, разработка эскизного проекта и сметного расчёта по реконструкции набережной реки Везёлки в районе НИУ «БелГУ» и завершение оснащения детского сада с развивающим центром по ул. Есенина в Белгороде.

Хотелось бы пожелать продолжить тот курс, который направлен на сохранение потенциала Белгородчины и его поступательного преумножения. Вячеслав Гладков чувствует уже этот потенциал. Он чувствует людей.

Евгений Савченко, Сенатор Российской Федерации – представитель от законодательной власти Белгородской области