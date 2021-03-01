Эксперт Шнуренко считает, что корпорации используют государство для собственного продвижения

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1 марта 2021, 21:29 Источник: Свободная пресса

Фото: pixabay.com

Крупные цифровые монополии не скрывают желания взять на себя часть государственных функций. Специалист по искусственному интеллекту, писатель и журналист Игорь Шнуренко предупредил об опасности нового феодализма, но уже с полным контролем над личностью человека.

По его словам, тому уже есть примеры. Криптовалютчики, которые накопили достаточно денег, давно подыскивают место, где смогли бы жить по своим законам и никому не подчинятся. Недавно они обосновались в Пуэрто-Рико, купили там землю, порт, аэропорт.

«Корпорациям государство нужно как машина, которая обеспечивает экспансию за рубежом, контроль над внешними рынками. Поэтому они не будут уничтожать американское государство, они будут его использовать для своего продвижения в мире», - сказал эксперт.

Шнуренко также отметил, что стоит учитывать, что в кризис обеднели не только простые люди, что также штаты, муниципалитеты, ведь люди платят меньше налогов. А у крупных корпораций, наоборот, деньги появились.

«Риск в том, что передовые технологии никак не будут подконтрольны обществу. IT-компании хотят, чтобы прозрачными были простые люди, чтобы никто не мог ничего скрыть. Но сами они ведут непрозрачную деятельность. Наверняка на подконтрольных территориях будут испытывать какие-нибудь новые способы управления людьми», - считает Шнуренко.

Ранее в Совфеде выступили против произвола цифровой диктатуры американских IT-гигантов.