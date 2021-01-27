В Совфеде выступили против произвола цифровой диктатуры американских IT-гигантов

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27 января 2021, 14:14 [ «Аргументы Недели» ]

Здание Совета Федерации. Фото: сайт СФ.

Совет Федерации принял заявление в связи с нарушением принципа свободы слова глобальными американскими интернет-компаниями.

В заявлении говорится, что речь идет о монопольном контроле над глобальной сетью со стороны интернет-компаний, представляющих одну страну – США и тесно связанных с ее государственными структурами, что чревато утверждением господства одного государства над большей частью общемировых сетевых обменов.

«Незаконные решения руководителей американских социальных сетей еще раз подтвердили: узурпация контроля над интернетом - не вымышленная угроза, а уже реальность. Такой контроль представляет собой могущественное оружие, которое используется не только для покушения на гражданские свободы и свободу слова непосредственно в США, но и может быть направлено против других стран», - сказано в тексте.

Этот вопрос, считают сенаторы, должен стать также предметом самого серьезного рассмотрения на заседаниях Генассамблеи ООН и ее профильных главных комитетов, ПАСЕ и Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что России необходим свой телевизор в интернете.