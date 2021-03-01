Биолог Юргита Вараева рассказала, сколько россиян испытывают недостаток витаминов

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1 марта 2021, 20:54 Источник: Прайм

витамины, фото: pixabay.com

От 65% до 85% жителей России испытывают недостаток витаминов, что увеличивает риск тяжелого течения коронавирусной инфекции, рассказала научный сотрудник ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Юргита Вараева.

При этом у трети до половины российского населения есть поливитаминная недостаточность, заявила Вараева в рамках круглого стола "Иммунитет во время пандемии. Как защититься от вирусов?".

Юргита Вараева также рассказала о витамине D. То, что его прием снижает риск заболеваемости коронавирусом - не доказано. Но доказано его влияние на уменьшение риска тяжелого течения болезни, а также госпитализации и необходимости подключения к аппарату ИВЛ.

Биолог считает, что пациентам нужно давать профилактические дозы этого витамина.

Продукты, богатые витамином D: рыба, молочные продукты, желтки, грибы, капуста, шпинат, кабачок, патиссон и листовая капуста.

Ранее американский фармацевт Сьюзи Коэн назвала необычные признаки дефицита витамина D.