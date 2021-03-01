В Адыгее депутата отстранили от должности председателя комитета за счет в иностранном банке

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1 марта 2021, 19:09

Фото: Pixabay

В Адыгее депутат лишился должности председателя комитета за счет в иностранном банке.

Как выяснилось в ходе прокурорской проверки, у народного избранника был валютный счет в иностранном банке. Кроме того, в своей декларации он не отразил сведения о 12 счетах, открытых в кредитных организациях на территории Российской Федерации.

«После обращения в представительный орган, депутат освобожден от должности председателя комитета и привлечен к ответственности в виде запрета занимать должности в представительном органе до прекращения срока его полномочий», - говорится в сообщении региональной прокуратуры.

В ведомстве добавили, что депутат уже закрыл счет в иностранном банке. Имя депутата в прокуратуре не назвали.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске арестовали депутата Сахалинской облдумы.