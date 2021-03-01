В Хабаровске арестовали депутата Сахалинской облдумы Пашова

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1 марта 2021, 08:59 Источник: РИА Новости

Дмитрий Пашов, фото: dumasakhalin.ru

Депутата-миллиардера Сахалинской областной Думы Дмитрия Пашова, задержанного во время командировки в Хабаровске в пятницу, арестовали на два месяца. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального районного суда в понедельник, 1 марта.

«Центральным районным судом 28 февраля избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца — по 26 апреля. Он будет пока находиться в СИЗО Хабаровска, а далее — как решит следователь», - пояснили в ведомстве.

Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области (АРП) Максим Козлов уточнил, что Пашова задержали по давно возбужденным уголовным делам. По его словам, депутат все это время был на Сахалине, посещал все допросы, участвовал в следственных мероприятиях.

Местные источники предполагают, что задержание Пашова связано с делами против его бывшего соратника Олега Кана, который находится в международном розыске. Он замешан в нелегальном бизнесе по вылову и реализации камчатского краба.