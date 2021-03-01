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Пушков заявил, что удел Латвии - оставаться европровинцией

, 17:31 Источник: eadaily.com

Пушков заявил, что удел Латвии - оставаться европровинцией
Алексей Пушков. Фото с сайта Совета Федерации.

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что Латвия «как была, так и будет глубокой европровинцией, да еще без российского транзита».

Так сенатор прокомментировал заявление президента Латвии Эгила Левитса о том, что к 2030 году республика должна стать «современной, латышской и инклюзивной страной».

Слова латвийского лидера Пушков назвал абсолютно пустым заявлением, сделанном с единственной целью – оправдать латышский национализм.

«К 2030 году Латвия как была, так и будет глубокой европровинцией, да еще без российского транзита. То есть провинцией в квадрате. Если, конечно, ей на помощь не придут Малайзия, Мексика или Пакистан. Что, впрочем, маловероятно», ­– сыронизировал Пушков.

Ранее Пушков прокомментировал сообщение Псаки о новых санкциях США против России.

ДВа

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