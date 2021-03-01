Пушков заявил, что удел Латвии - оставаться европровинцией

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что Латвия «как была, так и будет глубокой европровинцией, да еще без российского транзита».
Так сенатор прокомментировал заявление президента Латвии Эгила Левитса о том, что к 2030 году республика должна стать «современной, латышской и инклюзивной страной».
Слова латвийского лидера Пушков назвал абсолютно пустым заявлением, сделанном с единственной целью – оправдать латышский национализм.
«К 2030 году Латвия как была, так и будет глубокой европровинцией, да еще без российского транзита. То есть провинцией в квадрате. Если, конечно, ей на помощь не придут Малайзия, Мексика или Пакистан. Что, впрочем, маловероятно», – сыронизировал Пушков.
Ранее Пушков прокомментировал сообщение Псаки о новых санкциях США против России.
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