Пушков заявил, что удел Латвии - оставаться европровинцией

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1 марта 2021, 17:31 Источник: eadaily.com

Алексей Пушков. Фото с сайта Совета Федерации.

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что Латвия «как была, так и будет глубокой европровинцией, да еще без российского транзита».

Так сенатор прокомментировал заявление президента Латвии Эгила Левитса о том, что к 2030 году республика должна стать «современной, латышской и инклюзивной страной».

Слова латвийского лидера Пушков назвал абсолютно пустым заявлением, сделанном с единственной целью – оправдать латышский национализм.

«К 2030 году Латвия как была, так и будет глубокой европровинцией, да еще без российского транзита. То есть провинцией в квадрате. Если, конечно, ей на помощь не придут Малайзия, Мексика или Пакистан. Что, впрочем, маловероятно», ­– сыронизировал Пушков.

Ранее Пушков прокомментировал сообщение Псаки о новых санкциях США против России.