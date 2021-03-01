Исаев предложил депутатам публиковать ежегодные отчеты о выполненной работе

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1 марта 2021, 16:35

Андрей Исаев. Фото: сайт ГД

Первый замруководителя думской фракции «Единая Россия» Андрей Исаев заявил, что депутаты могут начать ежегодно публиковать отчеты о том, что удалось сделать для реализации обязательств перед избирателями.

Так парламентарий прокомментировал предложение спикера ГД Вячеслава Володина о юридической фиксации обязательств, которые депутаты берут на себя во время избирательной кампании.

«Мне кажется, это чрезвычайно актуальная инициатива. Об этом говорят и многие избиратели, потому что часто бывает, что в период избирательной кампании многие кандидаты, особенно те, кто не рассчитывает быть в парламентском большинстве, обещают, что называется, семь верст до небес, а потом отчитываются исключительно политическими заявлениями и декларациями», - заявил парламентарий.

Он подчеркнул, что «от депутата ждут не только принятия важных законов, но и решения конкретных проблем избирателей». По его словам, все фракции Госдумы должны обсудить эту идею.