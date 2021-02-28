Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил юридически закрепить предвыборные обещания депутатов избирателям

Аргументы Недели → Политика 13+

28 февраля 2021, 09:49 Источник: Госдума

Вячеслав Володин, фото: State Duma Russia, globallookpress.com

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин предложил зафиксировать обязательства, взятые депутатами в ходе избирательной кампании. Володин предложил юридически закрепить обязательств депутата перед своими избирателями, которые были взяты в ходе избирательной кампании.

Председатель Госдумы рассказал, что люди обращаются к кандидатам в депутаты с волнующими их проблемами — строительство дорог, ремонт школ, модернизация больниц, выделение жилья для детей-сирот и многое другое. "Депутат не имеет права об этом забывать. Обращения по решению конкретных вопросов правильно было бы зафиксировать юридически", - подчеркнул Володин.

По его мнению, необходимо начать обсуждение, как это может быть закреплено юридически: возможно, в законе о статусе депутата или в регламенте Госдумы, чтобы в будущем реализовывать взятые обязательства более системно. "Возможности у всех разные, но эффективность работы возрастет точно, станет меньше демагогии. Избиратели смогут спросить со своих представителей в ГД за взятые ими в ходе выборов обязательства", — подчеркнул Володин.