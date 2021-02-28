ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели Политика 13+

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил юридически закрепить предвыборные обещания депутатов избирателям

, 09:49 Источник: Госдума

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил юридически закрепить предвыборные обещания депутатов избирателям
Вячеслав Володин, фото: State Duma Russia, globallookpress.com

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин предложил зафиксировать обязательства, взятые депутатами в ходе избирательной кампании. Володин предложил юридически закрепить обязательств депутата перед своими избирателями, которые были взяты в ходе избирательной кампании.

Председатель Госдумы рассказал, что люди обращаются к кандидатам в депутаты с волнующими их проблемами — строительство дорог, ремонт школ, модернизация больниц, выделение жилья для детей-сирот и многое другое. "Депутат не имеет права об этом забывать. Обращения по решению конкретных вопросов правильно было бы зафиксировать юридически", - подчеркнул Володин.

По его мнению, необходимо начать обсуждение, как это может быть закреплено юридически: возможно, в законе о статусе депутата или в регламенте Госдумы, чтобы в будущем реализовывать взятые обязательства более системно. "Возможности у всех разные, но эффективность работы возрастет точно, станет меньше демагогии. Избиратели смогут спросить со своих представителей в ГД за взятые ими в ходе выборов обязательства", — подчеркнул Володин.

ИЧ

Общество

Адвокат Миронов назвал особенности колонии, куда, возможно, отправили Навального

Адвокат Миронов назвал особенности колонии, куда, возможно, отправили Навального

Зампредседателя Российского общенародного союза, адвокат Иван Миронов рассказал, какие условия ожидают оппозиционера Алексея Навального, если его этапируют в ИК-2 в Покрове Владимирской области.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью