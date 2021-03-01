Глава Чечни заявил, что для российских мусульман наступил лучший период в истории

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1 марта 2021, 16:02 Источник: eadaily.com

Рамзан Кадыров. Фото: сайт главы ЧР

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что для мусульман республики и всей России наступил лучший период в истории.

Он отметил, что в годы царской власти и СССР религия находилась под строгим запретом, мусульманам запрещали молиться и поститься, исламские ученые подвергались репрессиям, а «строительство мечетей и медресе казалось несбыточной мечтой».

В настоящее время в Чечне сейчас функционируют 1248 больших и малых мечетей, семь школ хафизов и несколько десятков медресе.

«Наши предки молили об одном – свободе вероисповедания. Хвала Господу миров, по воле которого эти смутные времена канули в лету», – заявил Кадыров.

Ране глава Чечни сообщил о полной ликвидации бандподполья в республике.