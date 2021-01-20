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Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о полной ликвидации бандподполья в республике

, 14:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Телеграм Рамзана Кадырова

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о полной ликвидации бандподполья в республике
Рамзан Кадыров, фото: MFA Russia, globallookpress.com

Глава Чечни Разан Кадыров сообщил о полном уничтожении в республике членов банды Аслана Бютукаева. По данным Кадырова, «с бандподпольем в Чеченской республике полностью покончено».

Глава Чечни описал в Telegram спецоперацию по ликвидации шестерых членов банды Бютукаева, которые находились в федеральном розыске.  «Бойцы Полка полиции специального назначения МВД по ЧР имени первого президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова провели успешную спецоперацию на окраине селения Катар-юрт, финалом которой стало уничтожение банды Аслана Бютукаева», – написал Кадыров.

Как он отметил, спецоперация была давно спланирована. Он принимал личное участие в разработке плана.
Спецоперацией руководил командир полка Замид Чалаев. Кадыров раскрыл, что бандгруппе удавалось дважды уходить от преследования и боестолкновения, но в третий раз им не удалось скрыться от бойцов полка полиции. Боевики были уничтожены на месте, никому не удалось уйти.  По данным Кадырова, уже опознаны: Бютукаев Аслан, Саралиев, Базаркаев Иса, Доршаев.

«Поставленную верховным главнокомандующим задачу о наведении порядка и уничтожении террористов в Чеченской Республике мы выполнили», – заявил глава Чечни. Кадыров отметил, президент Владимир Путина был в курсе проведения спецоперации, лично вносил корректировки и поручил провести операцию максимально профессионально, без потерь среди личного состава.
Кадыров уже доложил президенту РФ об успешном уничтожении банды.

ИЧ

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